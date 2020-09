Mercato Roma. Il Napoli rallenta la trattativa per Milik: i giallorossi chiedono 5 milioni di euro di sconto

Continuano le polemiche attorno al ritardo del trasferimento in giallorosso di Arkadiusz Milik. La Roma ha soddisfatto le richieste sia del Napoli che del calciatore, tuttavia alcune grane tra il polacco ed il presidente De Laurentiis stanno rallentando la trattativa. Multe pregresse per diritti di immagine o qualsivoglia motivo, i giallorossi non hanno preso bene lo stop temporaneo: il club di Friedkin, secondo quanto riporta Alessandro Austini de Il Tempo, ha chiesto ai partenopei 5 milioni di euro di sconto sul cartellino del calciatore, che ha superato le visite mediche coordinate dalla Roma in Svizzera.