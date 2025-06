I grandi colpi spesso iniziano da operazioni silenziose, soprattutto quando si parla di giovani talenti in rampa di lancio. È il caso di Kevin Pasalić, promettente difensore centrale classe 2007, che ha già acceso i radar di diversi club europei grazie alla sua fisicità (195 cm di altezza) e al buon rendimento con il Norrköping, in Svezia. La Roma si era mossa nelle scorse settimane, ma ora c’è da registrare un’insidia importante nella corsa al giocatore.

Come riportato da Fabrizio Romano, anche il Milan si è inserito con decisione nella trattativa e sarebbe pronto a presentare un’offerta concreta per assicurarsi le prestazioni del giovane talento. Il contratto di Pasalić con il club svedese è in scadenza, motivo per cui il giocatore potrà trasferirsi a parametro zero scegliendo liberamente la sua prossima destinazione.

I rossoneri puntano a chiudere l’operazione entro la prossima settimana, approfittando del momento per convincere il difensore con un progetto tecnico che guarda al futuro. La Roma, dal canto suo, non intende mollare, ma dovrà accelerare se vuole evitare di perdere un prospetto molto interessante per la difesa del domani.