Mercato Roma, il Liverpool apre al prestito di Tsimikas: gli aggiornamenti

Il calciomercato della Roma si infiamma nelle ultime ore della finestra estiva, con un nome che sta monopolizzando le discussioni: Kostas Tsimikas, il terzino sinistro greco del Liverpool, che ha espresso con forza la volontà di trasferirsi in giallorosso.
Secondo le ultime indiscrezioni, i Reds hanno confermato l’apertura a un’operazione in prestito, ma il club inglese proverà fino all’ultimo a trasformare il trasferimento in una cessione definitiva con un corrispettivo economico. Una trattativa che tiene incollati i tifosi romanisti, ansiosi di vedere rinforzata la fascia sinistra dopo una probabile cessione di Salah-Eddine.
