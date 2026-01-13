Il mercato della Roma va avanti con attenzione: una delle occasioni che possono trasformarsi in opportunità è Radu Dragusin. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore rumeno ha manifestato più volte, anche al suo entourage, in modo chiaro la sua volontà di vestire la maglia giallorossa e nei giorni scorsi la trattativa è andata avanti.

In queste ore, però, come riportato da Gianluca Di Marzio, il Lipsia si inserisce per il difensore del Tottenham. A fare la differenza potrebbe essere la formula del trasferimento: la Roma punta a un prestito, mentre il Lipsia sarebbe orientato a un acquisto a titolo definitivo. La decisione finale, come spesso accade in questi casi, sarà tutta nelle mani del centrale ex Genoa.