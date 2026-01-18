Radu Dragusin è uno degli obiettivi principali della Roma nel mercato invernale. Secondo quanto riporta TuttoSport, però, il difensore rumeno sarebbe seguito con grande interesse anche dal Lipsia, addirittura pronto a presentare un’offerta ufficiale, la prima. La Roma, invece, punta a prenderlo in prestito, ma bisognerà convincere il Tottenham a cedere il giocatore. Nonostante il forte interesse dei tedeschi, Dragusin resta fermo sulla sua volontà di tornare in Italia e la Roma sarebbe la prima scelta. Il club giallorosso, intanto, resta in attesa di sviluppi.