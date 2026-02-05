In casa Roma l’attenzione non è rivolta solo al mercato in entrata e in uscita della prima squadra, ma anche alla gestione dei giovani più promettenti del vivaio, soprattutto quando si avvicinano scadenze contrattuali delicate. In questo contesto iniziano a muoversi anche club esteri, sempre attenti ai talenti italiani in rampa di lancio.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Las Palmas avrebbe chiesto informazioni alla Roma per Mattia Della Rocca, centrocampista classe 2006 che milita nel settore giovanile giallorosso e che ha già assaggiato il calcio dei grandi con l’esordio in prima squadra.

Il giovane talento è in scadenza di contratto con la Roma e la situazione potrebbe aprire scenari interessanti nelle prossime settimane. Il club spagnolo, attualmente impegnato nella Segunda División, monitora il profilo del 19enne e valuta un possibile affondo, mentre la Roma riflette sul futuro di uno dei suoi prospetti più interessanti.