Il futuro di Nikola Kalinic è sempre più lontano da Roma. Come riporta il quotidiano Il Secolo XIX, nelle ultime ore il Genoa avrebbe fatto un sondaggio per il croato. L’ex Milan è arrivato quest’estate in prestito dall’Atletico Madrid e fino a questo punto della stagione non ha trovato molto spazio con Fonseca. Oltre al Grifone ci sono anche Bordeaux, Bologna e soprattutto la Fiorentina, disposta a riaccogliere l’attaccante in prestito fino a fine stagione.