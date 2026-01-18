Robinio Vaz e Donyell Malen sono arrivati nella Capitale e sono a disposizione di Gian Piero Gasperini. Nel frattempo, Tommaso Baldanzi potrebbe essere in uscita per fare spazio nella rosa.

Come riporta Il Secolo XIX, il Genoa ha un accordo totale con la Roma e Baldanzi e sperava di poter avere a disposizione l’ex Empoli già per la partita di oggi contro il Parma. A rallentare tutto sarebbe stato Gasperini, che avrebbe aspettato per dare il sì, effettivamente non arrivato in tempi brevi. L’affare comunque non è a rischio e nel frattempo Baldanzi non è stato convocato per la gara dei giallorossi in trasferta a Torino.