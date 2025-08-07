In casa Roma non si pensa soltanto ai rinforzi, come il prossimo arrivo di Jan Ziolkowski dal Legia Varsavia, ma anche alle operazioni in uscita, fondamentali per fare cassa e snellire la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Tra i profili in bilico c’è quello di Zeki Çelik, che potrebbe salutare la Capitale dopo due stagioni altalenanti.
Secondo quanto riportato da Fanatik, il Galatasaray sarebbe intenzionato a riportare il terzino classe ’97 in patria. Il club di Istanbul avrebbe già programmato un incontro con la dirigenza giallorossa nelle prossime settimane per discutere di un’eventuale trattativa.
I giallorossi, dal canto loro, sarebbero disposti a trattare, soprattutto in caso di offerta congrua. Una situazione da monitorare, che potrebbe sbloccarsi già entro la fine del mese.