Il Fenerbahçe è alla ricerca di un rinforzo in difesa e il nome caldo per rimpiazzarlo è Simon Falette, ora in forza all’Eintracht Francoforte. Come scrivono in Francia, però, il ds del club Damien Comolli aveva trattato il giallorosso Juan Jesus prima di virare su Falette. Lo riporta rmcsport.bfmtv.com.