Mercato Roma. Il coronavirus blocca Pastore, sfuma il trasferimento in Cina

L’epidemia di coronavirus in Cina ha effetti anche sul calciomercato. Sfuma infatti il trasferimento in Oriente di Javier Pastore. A rilevare il retroscena è il quotidiano romano: la Roma aveva trovato una squadra al centrocampista argentino, bypassando il salary cup di tre milioni grazie ad uno sponsor che avrebbe coperto per intero l’ingaggio del trequartista. Il rinvio del campionato di due mesi, disposto dalla Federcalcio cinese dopo il sorgere dell’epidemia, ha però fatto saltare l’operazione. E intanto sono iniziati gli addii alla Cina di molti giocatori europei. Tra questi pronto a lasciare anche Stephan El Shaarawy, che nei giorni scorsi ha manifestato la sua volontà di tornare in giallorosso. Lo riporta Il Messaggero.