Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – La Roma prepara le mosse per gennaio con l’obiettivo di regalare a Gasp una punta. Il nome in cima alla lista resta Joshua Zirkzee, già richiesto dal tecnico ai tempi dell’Atalanta. I Friedkin sarebbero pronti a coprire i sei mesi di stipendio dell’olandese (circa 1,8 milioni), che al Manchester United trova poco spazio e vuole rilanciarsi in vista del Mondiale.

Il club inglese ha dato il via libera al prestito, ma prima vuole valutare eventuali offerte per una cessione definitiva, ipotesi complicata visto il costo di 45 milioni pagato poco più di un anno fa.