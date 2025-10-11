La Roma guarda già al mercato di gennaio con l’intenzione di rinforzare il reparto offensivo e mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini nuovi innesti funzionali al suo sistema di gioco. Dopo un avvio di stagione positivo, il club giallorosso vuole dare continuità al progetto tecnico e garantire maggiore profondità alla rosa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Massara è al lavoro su più fronti, in costante contatto con Dan Friedkin, per individuare profili in grado di offrire alternative di qualità senza compromettere l’equilibrio economico. In cima alla lista resta Joshua Zirkzee, ex Bologna e oggi al Manchester United, dove sta trovando poco spazio. L’attaccante olandese, desideroso di rilanciarsi in vista del Mondiale, rappresenta una pista concreta, soprattutto in caso di prestito.

Ma non solo: tra i nomi seguiti ci sono anche Folarin Balogun del Monaco, che nelle ultime settimane ha perso il posto da titolare, e Lucas Stassin del Saint-Étienne, giovane talento premiato nella scorsa Ligue 1 come miglior under 21. Piace infine Jeff Ekhator del Genoa, profilo versatile e dinamico che risponde perfettamente alle richieste tattiche di Gasperini. Molto dipenderà dalle eventuali uscite, ma la Roma è pronta a muoversi con decisione per rinforzare il suo attacco.