Prosegue senza sosta il lavoro della dirigenza giallorossa per rinforzare il reparto offensivo. Dopo i primi sondaggi e alcune trattative ben avviate, la Roma sta valutando profili giovani ma già rodati a livello internazionale, con l’obiettivo di garantire soluzioni nuove e funzionali al gioco richiesto da Gian Piero Gasperini.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club capitolino ha avuto contatti concreti per Fabio Silva, attaccante portoghese classe 2002 di proprietà del Wolverhampton, reduce da una stagione al Las Palmas in Liga. Il calciatore avrebbe già parlato direttamente con Gasperini e il suo cartellino è valutato intorno ai 15 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece il ruolo di esterno sinistro d’attacco, torna di moda il nome di Igor Paixao del Feyenoord. Il brasiliano, classe 2000, era finito nel mirino dell’Olympique Marsiglia, ma l’accordo con il club francese non è ancora chiuso. Sul giocatore c’è anche una forte pressione del Leeds, ma la Roma continua a monitorare la situazione. Il nodo principale restano i costi: servono almeno 30 milioni per strapparlo al club olandese.