Mercato Roma: idee diverse di Gasperini e Massara?

Corriere Della Sera Roma(D. Stoppini) – Se Gasperini può essere insoddisfatto del mancato arrivo di alcuni profili, tra cui l’esterno d’attacco di piede destro, Massara è orgoglioso di aver lavorato nei limiti del fair play finanziario. Il problema del mancato colpo in attacco deriva dalle poche cessioni effettuate in questa finestra di mercato.

Pellegrini è rimasto e sarà regolarmente impiegato, proprio come Baldanzi. A Gennaio si tireranno le somme e magari Massara potrà intervenire vendendo qualche calciatore per liberare spazio e poter investire su alcuni profili richiesti dall’allenatore.