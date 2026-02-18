Il mercato non dorme mai, nemmeno quando la sessione invernale si è appena conclusa. In casa Roma si ragiona già sulle strategie estive, soprattutto per rinforzare un reparto chiave come quello dei portieri, dove alle spalle di Svilar servirà una soluzione affidabile e pronta all’uso.

Secondo quanto riportato da TuttoJuve, tra i profili finiti nel mirino giallorosso ci sarebbe quello di Konstantinos Tzolakis, classe 2002 dell’Olympiacos. Il giovane estremo difensore greco si sta mettendo in evidenza sia in campionato sia in Champions League, attirando l’interesse non solo della Roma, ma anche di Juventus e Napoli. Dopo l’addio di Vazquez, passato al Besiktas al termine del mercato invernale, e con il solo Gollini come alternativa, la dirigenza valuta un investimento che possa garantire un vice credibile a Svilar a partire da giugno.

L’Olympiacos, però, non fa sconti: la valutazione del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra importante per un portiere destinato, almeno inizialmente, a partire alle spalle del titolare, ma che conferma quanto il profilo di Tzolakis sia considerato di prospettiva e già di alto livello.