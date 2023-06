Archiviate le cessioni di Kluivert, Tahirovic ma anche Missori, Volpato e Carles Perez, la Roma pensa a possibili innesti. La società giallorossa segue da vicino Frattesi, conteso da diverse squadre, ma non è l’unica pista per il centrocampo. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato – L’Originale, il club starebbe pensando a Renato Sanches, centrocampista portoghese in forza al Paris Saint Germain.

Nell’ultimo anno, complice gli infortuni, ha collezionato soltanto 23 presenze in Ligue 1 condite da 3 gol. Il classe ’97 cerca riscatto e una squadra dove poter giocare, ecco che la Roma potrebbe fare al caso suo. Il profilo piace molto a Pinto e Mourinho che potrebbero virare su di lui qualora con l’italiano la trattativa non dovesse decollare.

Per Frattesi infatti Carnevali ha fissato il prezzo di 35-40 milioni di euro. Cifra a cui la Roma non intende arrivare.