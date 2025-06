Con l’arrivo ufficiale di Gian Piero Gasperini sulla panchina, la Roma comincia a pianificare il mercato estivo e a definire la squadra per la prossima stagione. Uno dei punti ancora in sospeso riguarda il futuro di Mile Svilar. Le trattative per il rinnovo del contratto procedono a rilento, tra domanda e offerta ci sarebbe una distanza economica significativa, intorno ai 2 milioni di euro.

A complicare ulteriormente la situazione ci sono le attenzioni di diversi top club europei, interessati al portiere belga dopo l’ottima stagione. In caso di addio, i giallorossi stanno già valutando alcune alternative. Secondo La Gazzetta dello Sport, tra i profili seguiti c’è anche Djordje Petrovic, estremo difensore serbo classe 1999, di proprietà del Chelsea.

Petrovic ha disputato l’ultima stagione in prestito allo Strasburgo, dove ha collezionato 31 presenze e mantenuto la porta inviolata in 10 occasioni. Il Chelsea potrebbe cederlo definitivamente in estate, e la Roma osserva con attenzione.