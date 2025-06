La Roma continua a lavorare sul mercato in entrata per rinforzare un reparto difensivo ridotto ai minimi termini. Con l’arrivo di Gian Piero Gasperini ormai imminente, il club giallorosso è chiamato a garantire al tecnico nuove alternative, considerato che attualmente Mancini, Ndicka e il riadattato Celik rappresentano le uniche soluzioni disponibili.

Come riportato da footmercato.net, tra i profili finiti nel mirino della Roma ci sono i due centrali titolari del Bologna: Jhon Lucumì e Sam Beukema. Per il colombiano, il Bournemouth ha già presentato un’offerta da 15 milioni di euro più bonus. Il club inglese vuole chiudere rapidamente, complice la necessità di rimpiazzare Huijsen, acquistato dal Real Madrid. Il Bologna, però, non ha fretta di vendere e potrebbe attendere eventuali rilanci.

Situazione diversa ma altrettanto competitiva per Beukema. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Napoli ha avviato i primi contatti per il difensore olandese, inserendo anche Dan Ndoye nei propri radar. La concorrenza per entrambi i profili è alta e la Roma dovrà muoversi con decisione se vorrà assicurarsi uno dei due rinforzi per la prossima stagione.