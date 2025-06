La Roma continua a monitorare il mercato dei difensori in cerca di rinforzi per la prossima stagione, e tra i profili seguiti resta vivo quello di Koni De Winter. Il giovane centrale belga, autore di un’ottima stagione con il Genoa, piace a Trigoria per qualità tecniche, affidabilità e prospettiva.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso lo segue da tempo, ma l’operazione è tutt’altro che semplice. Il Genoa valuta De Winter almeno 25-30 milioni di euro, una cifra considerata alta dalla Roma, anche alla luce della folta concorrenza.

Sul difensore, infatti, si stanno muovendo anche Atalanta, Napoli e Inter, senza escludere l’interesse crescente di alcuni club inglesi. La sensazione è che per convincere il club ligure servirà un’offerta importante o magari l’inserimento di contropartite tecniche.