La Roma comincia a pianificare il mercato in vista della nuova stagione e uno dei reparti che potrebbe subire ritocchi è il centrocampo. Con l’arrivo imminente di Gian Piero Gasperini, il club giallorosso è pronto a sondare nuovi profili funzionali al gioco del tecnico piemontese.

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, la Roma avrebbe messo nel mirino Dan Neil, centrocampista classe 2001 e capitano del Sunderland, fresco di promozione in Premier League. Il giocatore, autore di 48 presenze, 2 gol e 3 assist nella stagione appena conclusa, ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. Il suo contratto non a lunghissima scadenza e l’interesse di altri club (su tutti West Ham ed Everton) potrebbero spingere i Black Cats a cedere. La Roma valuta il profilo con attenzione, anche per l’età e la capacità di adattarsi a diversi sistemi di gioco.