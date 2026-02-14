Mercato Roma, i giallorossi tornano su Frattesi: possibile intreccio con l’Inter per Konè

Una pista calda in vista dell’estate. La Roma continua a monitorare con attenzione la situazione di Davide Frattesi, profilo che a Trigoria non è mai uscito davvero dai radar. Un interesse di lungo corso che potrebbe riaccendersi concretamente nel prossimo mercato estivo.
Secondo quanto riportato da L’Interista.it, già a gennaio 2025 i giallorossi avevano provato a intavolare un discorso con l’Inter e con la dirigenza nerazzurra, senza però trovare la quadra. La valutazione del centrocampista resta fissata attorno ai 35 milioni di euro, cifra ritenuta importante ma non impossibile in caso di formule creative.
In questo scenario potrebbe entrare anche il nome di Manu Koné, centrocampista che continua a piacere all’Inter. Un eventuale inserimento del francese nella trattativa potrebbe facilitare il dialogo tra i club, aprendo a un intreccio di mercato tutto da seguire nei prossimi mesi. La Roma osserva, l’Inter valuta: l’estate potrebbe riportare Frattesi al centro delle strategie giallorosse.