Dries Mertens potrebbe avere un futuro lontano da Napoli. Come scrive Il Mattino, sull’attaccante belga ci sarebbe in prima fila l’Arsenal. Anche Inter e Roma, però, sono interessate al calciatore. Nelle ultime ore anche la Lazio si sarebbe inserita, pur rimanendo in netto svantaggio rispetto alle altre concorrenti.