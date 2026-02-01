La Roma accelera di nuovo su Niccolò Fortini. A ridosso della chiusura del mercato, i giallorossi hanno ritoccato al rialzo la proposta per l’esterno della Fiorentina, legato ai gigliati fino a giugno 2027. Stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà, l’offerta si aggira ora sui 10-11 milioni più bonus. Si tratta di una valutazione che il club toscano potrebbe prendere seriamente in considerazione, anche alla luce delle incertezze legate al rinnovo del classe 2006. Il nodo resta Tsimikas. Nonostante le smentite arrivate da Trigoria, era stato avviato un dialogo con il Besiktas, poi finito in una fase di impasse, complice anche l’incertezza del laterale greco. Un contesto che tiene in sospeso la pista Fortini, ma non esclude ulteriori sviluppi.