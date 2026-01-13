Donyell Malen potrebbe arrivare domani in Italia: come riportato da Gianluca Di Marzio di SkySport, infatti, in questi minuti la Roma sta forzando con l’Aston Villa per chiudere subito l’accordo, con l’ulteriore obiettivo di evitare possibili sorprese nella corsa al giocatore da parte della concorrenza, tra tutte l’Atletico Madrid di Simeone.
I giallorossi continuano a mantenere una cauta fiducia sulla buona riuscita dell’affare e se non emergeranno intoppi nelle prossime ore, Malen è atteso domani a Roma.