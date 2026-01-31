La trattativa per l’esterno del Celta Vigo Zaragoza è sempre più accesa, soprattutto dopo non esser stato convocato dall’allenatore per la partita contro il Getafe. Proprio l’allenatore degli spagnoli è intervenuto sulla questione durante la conferenza stampa pre gara, motivando la mancata convocazione del giocatore.

Queste le parole di Claudio Giraldez, tecnico del Celta Vigo:

“C’è una trattativa aperta e ho ritenuto che non fosse pronto dal punto di vista mentale per questa partita. Proprio per questo motivo l’ho lasciato fuori dai convocati. Vediamo cosa accadrà, ma in vista dei convocati dovevamo prendere una decisione. Queste ultime ore di mercato non saranno tranquille”

Chissà che non possa essere lui l’esterno d’attacco invocato a gran voce da Gasperini.