Il calciomercato della Roma entra nelle fasi finali con una trattativa che tiene banco: il futuro di Tommaso Baldanzi, talentuoso trequartista classe 2003 arrivato nella Capitale con grandi aspettative, sembra sempre più orientato verso l’Hellas Verona. Secondo le indiscrezioni riportate da diverse fonti giornalistiche, oggi si profila una giornata cruciale per definire i contorni dell’operazione, con un incontro previsto tra gli agenti del giocatore e la dirigenza giallorossa.

Nella stagione passata, il giovane ha collezionato solo 2 gol in 43 presenze complessive, spesso relegato in panchina a causa della concorrenza feroce nel reparto offensivo. Con l’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina romana, la situazione non è migliorata: profili come Matías Soulé, Paulo Dybala e il neo-acquisto Leon Bailey chiudono le gerarchie in quella zona di campo. Nemmeno un minuto giocato nella prima di campionato contro il Bologna, e ciò ha alimentato le voci su un possibile addio.

L’Hellas Verona, guidato da Paolo Zanetti, è il club più attivo nella corsa a Baldanzi dopo aver sorpassato il Torino. L’allenatore scaligero conosce bene il giocatore: fu proprio lui a lanciare il trequartista in Serie A all’Empoli, questo legame personale è un elemento chiave della trattativa, come sottolineato da Calciomercato.it.