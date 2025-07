Prosegue il lavoro della Roma sul mercato per consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa competitiva e completa in ogni reparto. Dopo aver chiuso per El Aynaoui e con Ferguson sempre più vicino, il club giallorosso punta ora a rinforzare il pacchetto arretrato, individuando in Daniele Ghilardi il profilo ideale per la difesa.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma ha presentato all’Hellas Verona un’offerta superiore a quella recapitata dal Betis Siviglia, che nelle ultime settimane aveva intensificato il pressing sul classe 2003. Il difensore, reduce da una stagione in crescita, è considerato un prospetto di grande affidabilità e si è guadagnato la fiducia degli uomini mercato giallorossi. Ghilardi, 22 anni, è attualmente il primo nome sulla lista per rinforzare la retroguardia della Roma, che punta a chiudere l’operazione nei prossimi giorni.