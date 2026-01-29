Il mercato della Roma entra in una fase calda, tra nuovi profili proposti e trattative che proseguono a oltranza. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore è stato riproposto ai giallorossi il nome di Tyrique George, talento classe 2006 di proprietà del Chelsea. Tuttavia, la pista non sembra scaldare particolarmente Gasperini: il tecnico preferirebbe infatti un esterno offensivo più “pronto” e con maggiore esperienza per incidere subito, piuttosto che un profilo ancora da formare come il giovane inglese.

Parallelamente, la Roma continua a spingere con decisione su Niccolò Fortini. Anche nella giornata di oggi sono andati in scena nuovi dialoghi per cercare di sbloccare l’arrivo del laterale della Fiorentina. La dirigenza capitolina sta lavorando per limare la distanza con il club viola, con l’obiettivo di regalare a Gasperini un innesto giovane ma già inserito nelle dinamiche del nostro campionato.