LA GAZZETTA DELLO SPORT (Francesco Balzani) – La lista della spesa di Gian Piero Gasperini cambia ancora. Ora tra le priorità del tecnico c’è quella di prendere un esterno basso a sinistra che possa permettere a Wesley di tornare sulla destra. Le condizioni di Angelino continuano a essere poco chiare e l’esperimento Rensch finora è andato male. A fare spazio all’eventuale acquisto sarà così il greco Tsimikas, per il quale il Liverpool ha aperto all’interruzione del prestito con sei mesi di anticipo.

Per questo è stato intensificato il pressing su Niccolò Fortini. La Fiorentina, però, chiede poco meno di 20 milioni, cifra considerata eccessiva dalla Roma. Nelle ultime ore è spuntata la candidatura di Joaquin Seys del Bruges, anche lui valutato 20 milioni, ma con un’esperienza internazionale già consistente nonostante i suoi 20 anni. Un tentativo era stato fatto anche per Jaouen Hadjam dello Young Boys. Tuttavia, il recente infortunio ha bloccato la trattativa.

Resta viva, per il reparto centrale, la pista Dragusin: il nodo è la formula, con il Tottenham che deve dare il via libera al prestito con diritto di riscatto. Il romeno ha messo in stand-by il Lipsia, perché preferirebbe tornare in Italia.