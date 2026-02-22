Il destino di Zeki Celik resta uno dei temi caldi in casa Roma. Il laterale turco, con il contratto in scadenza, non ha ancora trovato un’intesa definitiva per il prolungamento, anche se i dialoghi con il club non risultano interrotti.

A fare il punto è stato Fabrizio Romano, sottolineando come la situazione sia ancora aperta. Intanto, attorno al numero 19 giallorosso si muovono diverse pretendenti. La Juventus segue con attenzione l’evolversi della vicenda, ma al momento non c’è alcuna fumata bianca. Anche Inter e Napoli hanno mostrato interesse, mentre dalla Premier League restano vigili diversi club pronti ad approfittare di eventuali sviluppi. La sensazione, in casa romanista, è che le prossime settimane possano risultare decisive per capire se Celik continuerà a vestire il giallorosso o se si aprirà un nuovo capitolo della sua carriera altrove.