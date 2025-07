La Roma si muove sul mercato in cerca di rinforzi offensivi e accelera per trovare il vice Dovbyk. Dopo un avvio di sessione senza colpi in entrata, il club giallorosso è pronto a sbloccare una delle trattative più calde delle ultime settimane.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Evan Ferguson è a un passo dal trasferimento nella capitale. L’attaccante irlandese del Brighton, classe 2004, ha già dato il suo ok al passaggio alla Roma. Nella giornata di oggi, le due società hanno lavorato intensamente per trovare l’intesa sulla formula dell’operazione, che ora sembra vicina alla fumata bianca. Il club inglese ha anche abbassato la richiesta per il prestito lasciando invariato il diritto di riscatto di circa 40 milioni.