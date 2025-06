In casa Roma si preannuncia un’estate di rivoluzione sulle corsie esterne. Dopo l’addio già ufficializzato di Nicola Zalewski e con Angelino e Saud destinati a lasciare Trigoria, la dirigenza è al lavoro per rifondare le fasce laterali. Il reparto, considerato fondamentale per il gioco di Gasperini, sarà oggetto di investimenti mirati.

Come riportato da Calciomercato.com, il primo nome sul taccuino resta quello di Wesley del Flamengo. Il giovane brasiliano, però, ha una valutazione elevata: i carioca non scendono sotto i 30 milioni di euro, cifra considerata fuori portata dalla Roma in questo momento. Proprio per questo motivo, prende quota un’alternativa più abbordabile: Dodô della Fiorentina.

Il terzino brasiliano classe ’98, che conosce bene la Serie A e ha mostrato buone doti in entrambe le fasi, potrebbe rappresentare un profilo più accessibile anche economicamente. Molto dipenderà dalla disponibilità della società viola a trattare e dalla volontà del giocatore di aprire a una nuova avventura nella Capitale.