La Roma continua a lavorare sottotraccia per potenziare la rosa in vista della stagione 2025/26, con un occhio di riguardo al reparto di centrocampo. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il club giallorosso ha recentemente chiesto informazioni al Bologna per Giovanni Fabbian, giovane centrocampista classe 2003 che si sta ritagliando uno spazio importante in Serie A.

La Roma non è l’unica squadra interessata a Fabbian. Anche il Porto di Farioli e il Napoli hanno chiesto informazioni sul giocatore, anche se la pista partenopea sembra essersi raffreddata. Nei prossimi giorni, i giallorossi dovranno decidere se affondare il colpo con un’offerta concreta o virare su altri obiettivi. Intanto, Fabbian continua a brillare in campo, come dimostrano le sue 22 presenze in Serie A nella stagione 2024/25, con 3 gol e un ruolo sempre più centrale nello scacchiere di Vincenzo Italiano.