GAZZETTA DELLO SPORT (Andrea Pugliese) – Due colpi a sole 24 ore di distanza. Ricky Massara risponde così alle lunghe attese dei giorni precedenti, portando a casa anche Donyell Malen dopo averlo già fatto con Robinio Vaz. Due calciatori che sono destinati a cambiare il volto dell’attacco della Roma, un reparto con cui Gasperini ha fatto sempre la differenza nelle sue squadre e che invece in questa sua avventura giallorosso sta funzionando a singhiozzo.

Ieri verso le 21.30 è sbarcato a Ciampino anche Malen, l’attaccante olandese che arriva dall’Aston Villa in prestito oneroso (2,3 milioni) con obbligo di riscatto già fissato a 28 in caso di qualificazione della Roma alle prossime coppe europee e con un ingaggio che supera assai i 4 milioni. L’olandese può giocare sia centravanti sia esterno, ma è nella prima posizione che si trova meglio e dove vuole proseguire la sua carriera. Gasperini gli ha garantito che lo utilizzerà soprattutto lì, da centravanti.

Ma ieri è stato anche il giorno di Robinio Vaz, arrivato dal Marsiglia a titolo definitivo per 25 milioni di euro. Vaz ha svolto le visite mediche, firmato il contratto fino al 2030 – a circa 1,5 milioni di euro a stagione – fatto le prime foto di rito a Trigoria, dove inizierà ad allenarsi già oggi. “Per me è un onore essere qui, adesso ho qualcosa da dimostrare. Gasperini? So che ha il calcio offensivo nel Dna, da attaccante sono contento di venire a lavorare con lui. I miei punti di forza sono la velocità, il gioco aereo e la finalizzazione”.

Adesso la ciliegina sulla torta sarebbe prendere pure l’esterno di piede destro. Ma non sarà facile. Su Zirkzee, invece, bisognerà eventualmente aspettare gli ultimi giorni di mercato. Del resto, ad oggi, la Roma ha ben 4 centravanti in rosa, considerando che per Dovbyk non stanno arrivando offerte invitanti e che Ferguson ha scelto di restare.

Nel frattempo, Baldanzi è sempre più vicino al prestito al Genoa. Ieri è poi arrivato il post un po’ polemico di Craig Butler, agente e padre di Bailey. “Nella prima partita da titolare, dopo essere stato messo da parte, Leon ha piazzato un assist. Il leone e la fenice che sono in lui non sono mai stati calpestati o abbattuti…”.