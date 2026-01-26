CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi) – A una settimana alla chiusura del mercato la Roma corre contro il tempo, a caccia di un trequartista offensivo e di una occasione di qualità. Massara è nel cuore del vortice: 52 milioni già investiti per l’attacco impongono lucidità e capacità di scovare valore senza dover affrontare spese eccessive.

La pista calda porta a Yannick Ferreira Carrasco, che vuole tornare in Europa. Gli agenti dell’esterno belga stanno spingendo con decisione sull’Al-Shabab per aprire al club capitolino. Il rinnovo automatico del contratto, scattato dopo il superamento del 50% delle presenze, sposterebbe un ingaggio da 14 milioni sul club, e non più sul fondo della lega saudita. Un problema serio. Ecco perché la cessione diventerebbe una via d’uscita ideale per alleggerire il monte stipendi e incassare circa un milione dall’offerta romanista. La decisione è attesa a breve. Intorno a Carrasco si muove anche l’asse interno saudita, con Al-Shabab e Al-Ittihad che valutano uno scambio alla pari con Moussa Diaby.

Sul taccuino del dirigente giallorosso resta cerchiato in rosso Sauer, profilo intrigante con un prezzo fissato a 15 milioni. Sul tavolo dei sogni Zirkzee, mentre arrivano voci su Kerim Alajbegović del Salisburgo. La Roma cerca anche un nuovo esterno sinistro: i nomi caldi sono Dayann Methalie e David Moller Wolfe. Per il calciatore del Tolosa l’interesse è forte: comunicata la disponibilità a spingersi fino a 15 milioni, ma la richiesta di 25-30 milioni rende l’operazione complessa. Più percorribile, invece, la strada che porta a Wolfe del Wolverhampton. L’affare si incastrerebbe con l’interruzione del prestito di Tsimikas e il suo ritorno ai Reds.

Sul fondo, come una suggestione che non smette di affascinare, c’è Matteo Ruggeri dell’Atletico Madrid. Arrivato dall’Atalanta, si sta ritagliando spazio con Simeone. A Gasperini non dispiacerebbe riabbracciarlo. Tuttavia, la situazione è intricata, così come quella che riguarda Fortini: offerta da 10 milioni, bonus inclusi, richiesta viola da 15.