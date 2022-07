Gonzalo Villar, promesso blucerchiato. Il centrocampista spagnolo ha trovato l’accordo con la Sampdoria, ma il club ligure non ha raggiunto l’intesa con la Roma. Le due società stanno trattando in questi giorni per la formula. Da Genova vorrebbero il prestito con diritto di riscatto, mentre Pinto rilancia con l’inserimento dell’obbligo, al raggiungimento di determinate condizioni. A riportarlo è gianlucadimarzio.com.