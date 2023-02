Mercato, Roma e Milan su Icardi

Mauro Icardi vorrebbe tornare in Italia. Secondo quanto riportato calciomercato.com, sono due le squadre di Serie A interessante all’attaccante del Galatasaray. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2024, attualmente il suo stipendio è di 9 milioni di euro netti. I giallorossi per portarlo eventualmente nella Capitale, possono far conto e sfruttare i vantaggi del Decreto Crescita, spalmando così i 9 milioni netti di oggi su un contratto più lungo e mantenendo il lordo del suo stipendio entro i 10 milioni di costo annuo.