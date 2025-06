Il mercato estivo non è solo caccia ai nomi altisonanti, ma anche ricerca di giovani talenti su cui investire per il futuro. In questo senso, Roma e Lazio si stanno muovendo con attenzione e tra i profili proposti nelle ultime ore c’è quello di Fallou Diouf, difensore centrale senegalese classe 2006, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama africano.

Come riportato da Alfredo Pedullà, il giovane difensore è stato offerto a entrambi i club della Capitale, dopo che il suo contratto con il Generation Foot sarà formalmente concluso tra pochi giorni. Diouf era già stato a un passo dall’Atalanta nei mesi scorsi, ma l’affare è sfumato per una complicazione contrattuale: secondo gli agenti del giocatore il vincolo terminava nel 2025, mentre il club senegalese lo considerava valido fino al 2028. La disputa si è recentemente chiusa in favore del calciatore, che potrà quindi firmare a parametro zero.

La valutazione del ragazzo, secondo quanto emerso, si aggira attorno al milione di euro con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita. Non è da escludere un ritorno di fiamma dell’Atalanta, ma intanto Roma e Lazio riflettono sull’opportunità di assicurarsi un profilo giovane, di prospettiva e senza costi di cartellino.