Roma-Juve non è solo il big match di Domenica sera alle 20:45, ma come riportato da Leggo Milano, entrambi i club hanno messo gli occhi sullo stesso uomo. Si tratta del danese Morten Hjulmand, classe ’99, capitano del Lecce, prima esperienza in campionato italiano ma già ha tutti i riflettori dei grandi su di lui. I numeri sono tutti a suo favore, in campionato ha già realizzato quattro assist, mentre uno in Coppa Italia.