Il mercato estivo si avvicina e i club di Serie A iniziano a muoversi non solo per rinforzare l’immediato, ma anche per costruire il futuro. In questa ottica, Roma e Fiorentina hanno messo gli occhi su uno dei giovani più promettenti in circolazione: Felipe Chavez, talento classe 2007 attualmente in forza al settore giovanile del Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il giovanissimo centrocampista, nato in Germania ma naturalizzato peruviano, è reduce da una stagione straordinaria con la maglia delle giovanili bavaresi: 35 presenze, 18 gol e 13 assist. Un bottino che ha inevitabilmente acceso i riflettori di diversi club europei, tra cui appunto le due italiane.

Chavez sarà svincolato a partire dal 1° luglio, una condizione che rende il suo profilo ancor più appetibile per chi vuole investire su un talento puro a costo zero. Giocatore duttile, può ricoprire il ruolo di trequartista, ma anche spostarsi più avanti o largo, dimostrando grande intelligenza tattica nonostante la giovane età. A Trigoria si valuta seriamente il colpo, in stretto contatto con il nuovo tecnico Gian Piero Gasperini, che gradirebbe un profilo così tecnico e dinamico in prospettiva futura.