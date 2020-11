Ramon Cesar, centrocampista brasiliano classe 2002 in forza al Palmeiras, ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A, tra cui Roma e Fiorentina. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, il calciatore è stato osservato da entrambe le squadre italiane, strappando consensi positivi. Gestito dall’agenzia Rosa Gold, in collaborazione con Promoesport, in patria è considerato l’erede di Felipe Melo.