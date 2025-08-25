Una notizia bomba scuote il mercato giallorosso: Artem Dovbyk, l’attaccante ucraino della Roma, è sempre più vicino a un trasferimento al Villarreal CF. Secondo quanto riportato da Sacha Tavolieri, le trattative tra il club spagnolo e i giallorossi sono in una fase avanzata, con un accordo che potrebbe concretizzarsi a breve. L’operazione, strutturata come un prestito con opzione d’acquisto, rappresenta una svolta importante per il futuro del giocatore e per le strategie di entrambe le squadre.

Il Villarreal, deciso a rinforzare il proprio reparto offensivo, ha messo gli occhi su Dovbyk, che in Spagna aveva già dimostrato il suo valore con la maglia del Girona, vincendo il titolo di capocannoniere della Liga 2023/24 con 24 gol. L’accordo in discussione prevede che il club spagnolo copra interamente lo stipendio del giocatore, un aspetto cruciale per convincere la Roma a lasciarlo partire. Tuttavia, c’è una condizione: i giallorossi devono prima assicurarsi un sostituto in attacco prima di dare il via libera definitivo al trasferimento.