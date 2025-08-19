Il mercato regala spesso incroci e suggestioni che coinvolgono più squadre contemporaneamente. È il caso di Artem Dovbyk, attaccante ucraino il cui nome è stato accostato nelle ultime ore al Milan. I rossoneri, però, hanno priorità diverse per il reparto offensivo, e la trattativa non sembra al momento destinata a decollare.

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, Dovbyk valutato dalla Roma circa 30 milioni di euro, è stato proposto al Milan come possibile rinforzo per l’attacco. Il profilo dell’ucraino piace, ma i rossoneri stanno orientando i propri sforzi su Dusan Vlahovic, considerato la vera priorità per la prossima stagione. L’ostacolo principale resta l’alto ingaggio del serbo, che complica notevolmente la trattativa con la Juventus.

Oltre a Vlahovic, nella lista del Milan figurano anche altri nomi come Hojlund e Arder, segno di una strategia che guarda a diverse alternative. L’eventuale interesse dei rossoneri potrebbe riaccendersi soltanto se dovessero tramontare le altre opzioni.