Il valzer degli attaccanti potrebbe riservare sorprese nelle prossime settimane, e tra i nomi che iniziano a circolare c’è anche quello di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, arrivato alla Roma con grandi aspettative, non è considerato incedibile, ma il club capitolino ha fissato un prezzo alto per una sua eventuale partenza.

Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, Dovbyk sarebbe stato proposto al Milan da alcuni intermediari, che stanno esplorando la possibilità di un trasferimento in rossonero. La Roma, però, ha le idee chiare: per lasciar partire il centravanti serviranno almeno 40 milioni di euro. Una cifra che, al momento, viene considerata troppo elevata da parte del club milanese.

La situazione resta in fase embrionale, e molto dipenderà dai movimenti nel reparto offensivo che potrebbero sbloccarsi all’inizio di agosto. Per ora, si tratta solo di contatti preliminari, ma il nome di Dovbyk potrebbe tornare d’attualità se il mercato del Milan dovesse accelerare.