Il mercato in entrata e in uscita della Roma prosegue tra trattative concrete e voci di corridoio, ma non tutte le piste sembrano destinate ad accendersi. Una di queste riguarda Artem Dovbyk, attaccante ucraino arrivato la scorsa estate dal Girona e protagonista di un primo anno di ambientamento in Serie A.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul suo canale YouTube, l’interesse del Leeds United è reale ma al momento la pista è considerata fredda. Dovbyk, infatti, non ha alcuna intenzione di lasciare Trigoria ed è totalmente concentrato sull’obiettivo di convincere Gian Piero Gasperini a puntare su di lui.

La Roma, dal canto suo, non ha messo il giocatore ufficialmente sul mercato, ma potrebbe valutare una cessione solo in caso di offerta compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro. Al momento, però, il futuro dell’ucraino sembra saldamente legato ai colori giallorossi.