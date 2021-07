Mercato, Roma disposta ad offrire 15 milioni per Shomurodov. Il Genoa ne chiede 20

La Roma è sempre in pressing su Eldor Shomurodov, attaccante del Genoa. Come riportato dal sito calciomercato.com i giallorossi sono disposti a mettere sul piatto 15 milioni di euro, mentre il Grifone ne vorrebbe almeno 20. La distanza, non difficile da colmare, resta in una trattativa ancora tutta da definire. Preziosi, intanto, si sta già guardando intorno ed è intenzionato ad investire ciò che guadagnerà dalla cessione dell’uzbeko su Vladislav Supryaga della Dinamo Kiev. Tutto, però, dipenderà dall’eventuale sbarco di Shomurodov nella Capitale.