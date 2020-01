Mercato Roma. Dall’Inghilterra, il ritorno di Ibrahimovic allontana Piatek dal Milan: il Newcastle si fa avanti

Con il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan il futuro di Krzysztof Piatek è sempre più incerto. L’attaccante proprio agli sgoccioli del 2019 è stato accostato anche alla Roma, ma nelle ultime ore il Newcastle si sarebbe fatto avanti. Il tecnico Steve Bruce infatti vorrebbe sedersi a parlare con i rossoneri per intavolare una trattativa per il polacco. La squadra inglese in questa stagione ha avuto diverse difficoltà sotto porta e l’ex Genoa potrebbe essere una soluzione molto utile viste le 13 reti in 35 gare di Serie A con la maglia rossonera. Il Newcastle vorrebbe prendere Piatek in prestito con l’opzione d’acquisto e proprio il ritorno di Zlatan potrebbe agevolare l’affare. Lo riporta il giornale britannico The Sun.