Il mercato della Roma continua a muoversi sottotraccia, tra valutazioni strategiche e scelte dettate dalla necessità di non restare bloccati su trattative troppo complesse. In un momento in cui l’attacco ha bisogno di risposte rapide, la dirigenza giallorossa ha deciso di prendere una direzione più concreta.

Secondo quanto riportato da Teamtalk, la Roma avrebbe definitivamente abbandonato la pista che portava a Joshua Zirkzee. Nel corso del weekend il club avrebbe comunicato al giocatore e al suo entourage l’impossibilità di attendere oltre, scegliendo così di virare su profili ritenuti più immediatamente disponibili.

Dopo i tentativi falliti a inizio mese per Zirkzee dal Manchester United e per Giacomo Raspadori dall’Atletico Madrid, la Roma ha accelerato su soluzioni alternative: da una parte l’accordo con il Marsiglia per il giovane Robinio Vaz, già arrivato in città, dall’altra la chiusura per Donyell Malen dall’Aston Villa con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di sterline. Una scelta di pragmatismo, confermata anche dalle parole del ds Massara, che aveva definito di fatto chiusa ogni possibilità di trattativa per l’attaccante olandese.