La Roma continua a guardare con attenzione al mercato dei giovani, alla ricerca di profili di prospettiva che possano rappresentare un investimento per il futuro. Con l’avvicinarsi della sessione invernale, la dirigenza giallorossa, alle prese con i vincoli del Fair Play finanziario, è chiamata a individuare operazioni sostenibili, tra prestiti e colpi a basso costo.

Come riportato da Marca, tra i nomi seguiti figura Said El Mala, talentuoso esterno offensivo classe 2006 del Colonia, protagonista di un ottimo inizio di stagione in Bundesliga con 4 gol e 2 assist nelle prime 9 giornate. Un profilo diverso rispetto a una punta pura, ma capace di portare fantasia e velocità sulla trequarti, doti che avrebbero attirato l’attenzione dei giallorossi.

Nonostante l’interesse concreto, si tratterebbe di una trattativa complessa, poiché il giovane tedesco ha rinnovato il contratto fino al 2030 lo scorso luglio. La Roma, tuttavia, non esclude di continuare a monitorare il giocatore in vista di possibili sviluppi futuri, mentre proseguono le valutazioni su altri nomi come Endrick e Zirkzee, entrambi in cerca di spazio nei rispettivi club.